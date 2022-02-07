سامح الصريطي ناعيًا المخرج أحمد يحيى: فقدنا فنانًا أثرى حياتنا السينمائية

توفي اليوم الاثنين، المخرج السينمائي الكبير أحمد يحيى عن عمر يناهز ٧٨ عاما.

وقال الفنان سامح الصريطي- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إننا "فقدنا فنانا أثرى حياتنا السينمائية بالعديد من الأعمال الراقية، وصديقا رقيق القلب دمث الخلق".

وأشار سامح الصريطي إلى أنه سيتم مواراة جثمان الفقيد أحمد يحيي الثرى فى مدافن الأسرة بمقابر الإمام الشافعي بالقاهرة.

يذكر أن المخرج أحمد يحيى قدم العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة، منها: "العذاب إمرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل إمام وسهير رمزى، و"كراكون في الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبد العزيز وليلى علوى، و"الصبر في الملاحات" وغيرها من الأفلام.