الأنبا كلاوديو لوراتي يتمم طقس قداس ذكرى الأربعين للأب جينارو دي مارتينو

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الذكرى الأربعين للأب جينارو دي مارتينو، وذلك بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك بالقداس الإلهي المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والعديد من الرهبان والراهبات، وأحباء المنتقل.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تضمن القداس الإلهي كلمة من سيادة المطران، التي احتوت على أجزاء من حياة الأب جينارو وخدمته، ومدى تأثيره خلال حياته، واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية من سيادة المطران كلاوديو لوراتي للحاضرين.

كما احتفلت الكنيسة اللاتينية امس بحلول الأحد الخامس من زمن السنة، وتذكار القدّيس بولس مكي ورفقائه الـ 25، شهداء اليابان.

وولد بولس في اليابان بين 1564-1566. دخل الرهبنة اليسوعية. ثم بشر بالإنجيل بين مواطنيه بنجاح كبير.

ولما اشتد الاضطهاد على الكاثوليك ألقي القبض عليه مع خمسة وعشرين من رفقائه. وبعد الآلام والتعييرات الكثيرة، قادوهم الى مدينة ناغازاكي حيث صلبوهم. كان ذلك عام 1597.

على صعيد مختلف ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظم مجلس الأشبال لجنود مريم بالإيبارشية، بقيادة المرشدة الروحية للمجلس، الراهبة ماجدة شنودة، من راهبات بنات القديسة حنة، لقاء تكوينيًا ترفيهيًا لضباط فرق المجلس، وذلك بدير راهبات القديسة حنة.

جاء ذلك تحت شعار "لاتقل إني ولد"، حيث احتوى اليوم على الترانيم الروحية، والفقرات التكوينية، والمسابقات الترفيهية.

كما أقيم ايضا اجتماع رواد فرح وعطاء، بكنيسة السيدة العذراء بشبرا، وذلك تحت رعاية وحضور الأب يونان شحاتة، راعي الكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة مسؤولي، وأعضاء الاجتماع، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، كما تضمن الاجتماع كلمة الأب الراعي حول "أهمية كبار السن في الكنيسة"، بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة الأخرى. واختتم اليوم بالصلاة والتقاط الصور التذكارية.