حفلي عمر خيرت بدار الأوبرا يرفعان شعار «كامل العدد»

نفدت جميع تذاكر حفلي الموسيقار الكبير عمر خيرت والمقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة القادمين، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وكانت دار الأوبرا المصرية طرحت الفترة الماضية تذاكر الحفل للجمهور إلكترونيا وانقسمت تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات وجاء سعر الفئة الأولى بمبلغ 960 جنيها وسعر الفئة الثانية بمبلغ 760 والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 460 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت لجمهوره خلال الحفلين العديد من أشهر معزوفاته ومقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنها: “ليلة القبض على فاطمة، و ضمير أبلة حكمت، و مسألة مبدأ، و تيمة حب و زي الهوى” وغيرها من المقطوعات الموسيقية برفقة فرقته.

وتقام حفلي عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية مشددة للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد بداية من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي.

شروط دار الأوبرا المصرية لحضور حفل عمر خيرت

ووضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عددا من الشروط للجمهور من أجل دخول المسرح الكبير وحضور الحفل وجاءت كالتالي:

تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة.

الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء “البدلة كاملة جاكيت + كرافتة” عند دخول المسرح الكبير.

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .

الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص .

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس الا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته .

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات .

ممنوع التصوير .

حفل عمر خيرت بدبي

وأحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت مساء يوم السبت الماضي حفلا موسيقيا على مسرح منصة اليوبيل ضمن فعاليات “إكسبو 2020" والمقام بدبي بالإمارات العربية المتحدة برفقة الأوركسترا الخاص به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ورفع حفل عمر خيرت بدبي شعار “كامل العدد” بعد أن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها، خاصة وأن هذا الحفل يعد الثانى لعمر خيرت على منصة اليوبيل.