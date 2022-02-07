الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لشخصين ضبطا 84 طربة حشيش بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، شخصين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمركز أبنوب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي، وعماد فؤاد بشاي، وأمانة سر خميس محمود .

تعود وقائع القضية رقم 5640 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب، إلى ورود معلومات إلى مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخص يدعى " م .ح . ف " 35 عاما عاطل مقيم عرب مطير مركز أبنوب يقوم بالاتجار في المواد المخدرة .

- نتائج التحريات

تم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لشمال الصعيد المنيا بالاشتراك مع منطقة مكافحة المخدرات بأسيوط، ودلت التحريات عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وقيام المتهم بتوزيع كميات من المواد المخدرة دائرة مركز أبنوب .

وورد اتصال الى ضباط مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية أكد فيه عن عزم المتهم تسليم أحد عملائه كمية من المواد المخدرة بطريق أسيوط الشرقي بالقرب من قرية عرب العوامر . 

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة المنيا واسيوط وقاموا بعمل اكمنة ثابتة ومتحركة بالقرب من المكان الذي أبلغ عنه المصدر السري، وبعد قرابة 25 دقيقة من الانتظارهم شاهدوا دراجة نارية يقودها أحد الأشخاص ويركب خلفه المتهم يسيران بأحد المدقات وسط الزراعات ويحملان جوال اصفر اللون وتوقفت الدراجة النارية، ونزل من عليها المتهم ممسكا بالجوال وبجواره قائد الدراجة فأسرع ضباط الإدارة العامة للمخدرات تجاههما.

 - المضبوطات

وتمكنوا من ضبطهما وبتفتيش الجوال عثر بداخله على " 84 " طربة حشيش ماركت بسكوته كما عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول و250 جنيها وأقر المتهم ان كان يقصد من حيازته للكمية المضبوطة بقصد الاتجار وأن قائد الدراجة النارية يدعي " م .ع .أ " يقوم بمعاونته في ترويج المخدرات بمواجهة المتهم الثاني، أقر بمعاونته للمتهم الأول في ترويج وبيع المواد المخدرة.

جنايات أسيوط المشدد 10 سنوات المواد المخدرة أبنوب جنايات مركز أبنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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