الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 36 قضية تهريب خلال 24 ساعة

قضية تهريب
قضية تهريب

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن 3 قضايا تهريب بضائع، وحيازة مواد مخدرة، و29 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1770 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 177 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وزارة الداخلية التهريب قطاع أمن المنافذ الامن العام جرائم الهجرة غير الشرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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