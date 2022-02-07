جناح الأمانة العامة للأمراض النفسية يقدم استشارات مجانية لرواد معرض الكتاب

قدم جناح الأمانة العامة للأمراض النفسية وعلاج الإدمان استشارات نفسية مجانية لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وخصص الجناح العديد من الإستشارات النفسية، استشارات لعلاج الإدمان، استشارات نفسية للأطفال والمراهقين، استشارات الإقلاع عن التدخين وغيرها من الإستشارات النفسية والتي تقدم بالمجان داخل الأمانة العامة للأمراض النفسية وعلاج الادمان التابع لوزارة الصحة والسكان.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.