الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أصيب 4 أمناء شرطة بكسور وجروح إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

انقلاب سيارة بالبحيرة
انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أمناء شرطة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة شرطة مع نفسها بطريق "كوم حمادة – التوفيقية"، أمام معدية سلامون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إيتاي البارود يفيد بوصول 4 أمناء شرطة مصابين بحادث تصادم وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين انقلاب سيارة شرطة "بوكس"، بطريق كوم حمادة – التوفيقية أمام معدية سلامون.

والمصابون هم كل من: “دسوقي. خ. ع”، 42 عامًا، “هاشم. ا. ط”، 40 عامًا، “عاشور. ش. ت”، 45 عامًا، “حسن. م. ا”، 42 عامًا، من قوة قسم وادي النطرون وجارِ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

البحيرة ضباط انقلاب سيارة الإسعاف الإسكندرية

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وائل لطفي

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