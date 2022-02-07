تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج مخدر «الفودو» في التبين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مايو والتبين الجزئية، اليوم الإثنين، حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهما بترويج مخدر الفودو في منطقة التبين.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التبين من القبض على عاطلين قبل ترويج كمية من مخدر الفودو على المتعاطين بدائرة القسم، حيث وردت معلومات لمباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام كل من "إبراهيم علي" - "فارس جمعة"، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة، اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبتفتيشهما عُثِرَ بحوزتهما على 55 كيس فودو مخدر.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المضبوطة بقصد الإتجار في المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 82 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.