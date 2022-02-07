تهوى التصوير وتهتم بذوي الهمم.. من هي زوجة أبو جبل؟

تصدرت زوجة اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، محركات البحث في الساعات الماضية، وذلك قبل بدء مباراة النهائي بين مصر والسنغال والتي انتهت بفوز الأخير على المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تُقام في دولة الكاميرون.

ورغم الإشادات التي حصل عليها اللاعب محمد أبو جبل والذي أصبح على إثرها متصدرًا للتريند منذ بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن البحث عن معلومات شخصية عنه وعن نشأته وأسرته وزوجته باتت تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرون يبحثون عن معلومات عن زوجته سمارة يحيى والتي تتسم بجمال شديد أشعلت به وسائل التواصل الاجتماعي.

طالت محمد أبو جبل وزوجته سمارة يحيى شائعة الانفصال مؤخرا، بعد أن لاحظ المتابعون أن محمد أبو جبل ألغى متابعة سمارة على موقع التواصل إنستجرام، ما أدى إلى انتشار شائعة انفصالهما والتي لم يتم تأكيدها أو نفيها حتى الآن.

ولكن السؤال الذي شغل رواد السوشيال ميديا.. من هي زوجة محمد أبو جبل؟

أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل

سمارة يحيى هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019

تبلغ من العمر 29 عاما

تنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر

حصلت على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى انجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.

دخلت مجال الموضة بعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

- حتى الآن ورغم شهرتها إلا أنها تعيش فى مسقط رأسها ولم تتعامل على أنها من مشاهير المجتمع.