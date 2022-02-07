تهوى التصوير وتهتم بذوي الهمم.. من هي زوجة أبو جبل؟
تصدرت زوجة اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، محركات البحث في الساعات الماضية، وذلك قبل بدء مباراة النهائي بين مصر والسنغال والتي انتهت بفوز الأخير على المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تُقام في دولة الكاميرون.
ورغم الإشادات التي حصل عليها اللاعب محمد أبو جبل والذي أصبح على إثرها متصدرًا للتريند منذ بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن البحث عن معلومات شخصية عنه وعن نشأته وأسرته وزوجته باتت تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرون يبحثون عن معلومات عن زوجته سمارة يحيى والتي تتسم بجمال شديد أشعلت به وسائل التواصل الاجتماعي.
طالت محمد أبو جبل وزوجته سمارة يحيى شائعة الانفصال مؤخرا، بعد أن لاحظ المتابعون أن محمد أبو جبل ألغى متابعة سمارة على موقع التواصل إنستجرام، ما أدى إلى انتشار شائعة انفصالهما والتي لم يتم تأكيدها أو نفيها حتى الآن.
ولكن السؤال الذي شغل رواد السوشيال ميديا.. من هي زوجة محمد أبو جبل؟
أبرز المعلومات عن سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل
- سمارة يحيى هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019
- تبلغ من العمر 29 عاما
- تنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر
- حصلت على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى انجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.
- دخلت مجال الموضة بعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.
- حتى الآن ورغم شهرتها إلا أنها تعيش فى مسقط رأسها ولم تتعامل على أنها من مشاهير المجتمع.
- لها نشاط كبير في الأعمال الخيرية خاصة ما يتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات في الجزائر.
- انخرطت في جمعية خيرية تهتم بالرياضيين ودعمت مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة.
- تسعى سمارة طوال الوقت إلى تطوير نفسها في مجال التصوير حيث تهوى العمل به وقت فراغها.