باكستان تسجل 38 وفاة و3338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم الإثنين، تسجيل 38 حالة وفاة و3338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز، في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1463111 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29516 وفاة.

وأشار المركز الوطني المعني بمستجدات كورونا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1344403 حالة.

وكانت باكستان قد سجلت، أمس الأحد، 30 حالة وفاة و4874 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.