السعودية: 3 وفيات و4747 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن 3 وفيات و3747 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بزيادة نحو 500 حالة عن معدل أمس الأحد.

وأضافت الصحة السعودية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه تم تسجيل 4083 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، فيما ارتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 1090.

وأوضحت الصحة السعودية أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة إرتفع إلى 712 ألفًا و644 حالة بينها 8957 حالة وفاة و670 ألفًا و780 حالة شفاء.

وكانت السعودية سجلت أمس الأحد، 3 وفيات و3013 إصابة و4824 حالة شفاء من الفيروس.

ومساء أمس أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات الوباء، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل لأكثر من 58 مليون جرعة، وقد تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 23.7 مليون شخص، معتبراً أن "أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضح، وقد أسهمت في خفض الحالات الحرجة" من الإصابة.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.