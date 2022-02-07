الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم بطريق بلبيس السلام

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخرين بسحجات وإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وربع نقل بطريق "بلبيس- السلام" أمام المظلات.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا  يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول أحمد رمضان عبد المقصود، 62 عاما، متوفي، مقيم في المرج ، و محمد عبد الرحمن حسين ،45 عاما، مقيم في السلام، مصابا  باشتباه ما بعد الارتجاج، و كريم رضا محمد،21 عاما، مقيم في القليوبية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع أثار الحادث من الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع حادث تصادم سيارتين نقل طريق بلبيس- السلام مدير أمن الشرقية

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