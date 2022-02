فوز فيلم «Killing the Eunuch Khan» بجائزة في مهرجان «سلام دانس» بواشنطن

فاز الفيلم الإيراني "Killing the Eunuch Khan" بجائزة لجنة التحكيم الكبرى “Breakouts Feature” في مهرجان سلام دانس السينمائي في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة طهران تايمز، ان الفيلم من إخراج عابد أبست، ويدور حول قاتل متسلسل يستخدم ضحاياه لقتل المزيد من الضحايا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رعب مشوق، خلال الحرب بين إيران والعراق، حيث يعيش أب مع ابنتيه في منزل كبير مسكون بشكل غريب في مدينة شبه مهجورة بالقرب من الحدود.

وذات يوم يترك الفتيات وحدهن في المنزل للمشاركة في مراسم جنازة، وفق لطهران تايمز.

و في نفس اليوم، استهدفت المدينة غارة بالقنابل، وسقطت قنبلة في حديقته، من تلك النقطة فصاعدًا، نوع من الاهتزازات الشبحية تفسد واقعة، ويبدو أن عالم الموتى يختلط بعالم الأحياء.

ويشار إلى أنه تم الإعلان عن الفائزين يوم الجمعة الماضي.

وتم تنظيم النسخة 28 من المهرجان بتنسيق هجين في بارك سيتي بولاية يوتا للعروض المادية.

كما تم اختيار فيلم "هانا ها ها" للمخرج جوردان تيتوسكي وجوشوا بيكوفسكي كأفضل فيلم روائي.

ويدور الفيلم حول هانا التي تعيش حي العمل الجاد والشاقة في المدينة الصغيرة التي نشأت فيها.

أما بالنسبة لأخيها الأكبر الذي يرى، إنها تضيع وقتها فقط.

وقد مُنحت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم "Forget Me Not" للمخرج أوليفييه بيرنييه.

في الفيلم الوثائقي، يشارك الآباء والمخرجون أوليفييه وهيلدا بيرنييه التأثير الشخصي لنظام التعليم المنفصل في مدينة نيويورك حيث يناضلون من أجل حق ابنهم إميليو في التعلم جنبًا إلى جنب مع أقرانه.

كما افادت الصحيفة الايرانية في تقريرها، ان فيلم "Straighten Up and Fly Right" للمخرج كريستين أباتي وستيفن تانينباوم حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى التي لا يمكن إيقافها.