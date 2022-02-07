الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة أجنبي مقتولًا داخل شقته بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية بمدينة الشيخ زايد 6 اكتوبر، ومصاب بعدة طعنات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر؛ يُفيد العثور على جثة شخص مقتول داخل شقته بعدد طعنات بحدائق الشيخ زايد.

وعلى الفور؛ انتقل رجال المباحث، وتبين أن الشخص في العقد الخامس من العمر، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية؛ وُجدت جثته مسجاة على الأرض في الشقة.

وتعمل الأجهزة الأمنية بالجيزة على تفريغ الكاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، لكشف ملابسات الواقعة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة الاجنبية الشيخ زايد طعنات قسم شرطة الشيخ زايد

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وائل لطفي

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