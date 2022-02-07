ألمانيا تسجل 49 وفاة و95267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، اليوم الإثنين، تسجيل 49 حالة وفاة و95 ألف و267 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المعهد أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إرتفع إلى 11.117.857، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 118766 حالة.

يشار إلى أنه تم تطعيم 75.8 في المئة من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، فيما حصل 74 في المئة على اللقاح كاملا، وتلقى 52.8 في المئة من السكان جرعة تعزيزية أيضا، وذلك حتى نهاية يناير الماضي.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، و فرنسا، و ألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.