الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

من المشرحة للمقابر.. خروج جثث سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

ضحايا مذبحة الزمالك
ضحايا مذبحة الزمالك

صرحت النيابة العامة دفن جثتي نورغزال، 20 سنة، عروس مذبحة الزمالك ووالدتها «مني محمد»، 58 سنة، من مشرحة زينهم بعد التصريح بالدفن، وخرجت الجثامين من مشرحة زينهم وجرى تسليمهم لذويهم.

 وقال مصدر بالطب الشرعي إنّ جثة العروس تسلمها والدها بينما جثة والدتها تسلمها شقيقها حيث تبين أنّ والدي عروس الزمالك منفصلين.

كما خرج جثمان زوج شقيقة منفذ مذبحة الزمالك ويدعى «خالد محمد»، 53 سنة، من مشرحة زينهم، ظهر أمس، وجثتي منفذ مذبحة الزمالك وشقيقته، مساء أمس الأول. 

وكان حي الزمالك شهد في التاسعة من مساء الجمعة الماضي إطلاق أعيرة نارية بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة، وعلى الفور أبلغ سكان المنطقة الشرطة بالواقعة، وبانتقال ضباط مباحث قسم شرطة قصر العيني تبين العثور على 4 جثث لكل من «شمس شريف، 22 سنة وشقيقته شيرين، 42 سنة، وزوجها خالد محمد، 53 سنة، وفتاة تدعي نور غزال 20 سنة»، كما تم العثور على سيدة مصابة بطلقات نارية تدعى «منى محمد» 58 سنة، وبندقية آلية وأعيرة نارية، ونُقلت المصابة لمستشفى قصر العيني لإسعافها، بينما نُقلت جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم.

وكشفت التحريات أن منفذ المذبحة «شمس شريف»، 22 سنة، انتحر بعد تنفيذ الواقعة، موضحة أنّ الشقة مسرح الواقعة خاصة بشقيقته وزوجها وأن منفذ المذبحة طلب أن يقوم بحل خلاف مع زوجته ووالدتها بمنزلهما، وأثناء الجلسة احتدم النقاش وقام المتهم بإحضار بندقية آلية وأطلق أعيرة نارية بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل الجميع ثم انتحر، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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