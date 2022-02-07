الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخليج» الإماراتية: القمة الإفريقية تواجه جملة من القضايا الشائكة والمعقدة

جريدة الدستور

أكدت صحيفة "الخليج " الإماراتية أن القمة الإفريقية الـ35 المنعقدة في أديس أبابا، تواجه جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية الشائكة والمعقدة، مضيفة أن هذه القضايا تشكل تحدياً للاتحاد الإفريقي كمنظمة إقليمية قادرة على حلها بروح إيجابية تتوخى مصلحة القارة ودولها، خصوصاً ما يتعلق بتحويل قراراتها إلى برنامج عمل حقيقي، والقدرة على تنفيذها.

وذكرت "الخليج "- في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان "أزمات إفريقية ثقيلة"- أن القضايا المطروحة على طاولة القمة الإفريقية كبيرة وتصل إلى حد التحدي الوجودي للاتحاد الإفريقي، لافتة إلى أن ما تعانيه القارة من أزمات مثل الأزمات الأخيرة في عدد من دولها في الساحل الغربي، إضافة إلى مواجهة جائحة كورونا، وانتشار الإرهاب، وتفشي الفساد، وإصلاح المنظمة، وتعيين الأعضاء الجدد في أجهزة الاتحاد، وتجاوز حالة الانقسام المتعلقة بمساعي منح إسرائيل صفة العضو المراقب، كلها أمور تشكل تحدياً للاتحاد في هذه المرحلة التي يفترض أن توحّد فيها القارة قواها وسياساتها لمواجهة تحديات هائلة تواجه العالم اليوم.

فيما بدأت فعاليات القمة الإفريقية الـ35 أمس، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، تحت شعار "بناء المرونة في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".. ويمثل مصر في القمة وزير الخارجية سامح شكري.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي - خلال كلمته الافتتاحية - إن المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقي بحاجة أكثر إلى التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن هناك فجوة تتضح بشأن القرارات.

ولفت فقي، على سبيل المثال، إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي اتخذ قرارات بعينها حيال دولة مالي في أعقاب التغييرات غير الدستورية، بينما اتخذت منظمة الإيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) قرارات أخرى ما يعكس الضرورة الملحة للتنسيق مع المفوضية والإقرار بوجود فجوة في التنسيق وضرورة العمل على توطيد مفهوم تبعية المنظمات المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي.

ابوظبى القمة الإفريقية الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

مصرع 4 أشخاص في حادث بطريق شبين القناطر بالقليوبية

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-2-2022

ركلات الترجيح تحسم بطل أمم إفريقيا بين مصر والسنغال

مكافحة المخدرات تتمكن من ضبط أكبر كمية من مخدر الشابو بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

ندوة الادب الشعبى بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟