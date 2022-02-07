الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع أمريكي ياباني كوري لمناقشة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي

النووي
النووي

يستضيف المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية سونج كيم، مسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية، في ولاية هاواي في الفترة من 10 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك لعقد اجتماع ثلاثي لمناقشة مجموعة كبيرة من القضايا، منها إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل، خاصة بعد إطلاق بيونج يانج سلسلة من الصواريخ الباليستية خلال شهر يناير الماضي.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن السفير الأمريكي سيسافر إلى هونولولو لعقد الاجتماع، موضحة أن الاجتماع الوزاري الثلاثي يوم 12 فبراير سيشارك به أيضًا المدير العام لشؤون آسيا والأوقيانوس بوزارة الخارجية اليابانية تاكيهيرو فوناكوشي والممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كو دوك، حيث تعتزم الولايات المتحدة تجديد التزامها بالأمن الإقليمي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المقرر أن يتطرق المسؤولون من الدول الثلاث خلال اجتماعهم إلى التأكيد على أهمية التعاون الثلاثي.

واشنطن السلاح النووي الجزيرة الكورية الولايات المتحدة الكوريتان اليابان

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