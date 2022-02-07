بناء على برجك الفلكي.. اكتشف النوع الذي يناسب شخصيتك من النباتات المنزلية

إذا كنت في حيرة من أمرك في تحديد نوع الهدية التي تتناسب مع شخص ما، ففكر في نباتات الزينة للمنزل إنها كائنات حية دائمة لها شخصية خاصة بها ، ويمكنها أيضًا أن تعكس شخصيتك.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “indian express ” اكتشف النوع الذي يناسب شخصيتك بشكل أفضل للنباتات منزلية.

- برج الحمل

عندما تقابل برج الحمل ، ستلاحظ أنه مباشر وعاطفي وواثق من نفسه، و نباتات الثعبان والصبار لها نفس السمات باستثناء الري العرضي ، لا تتطلب نباتات الثعابين أي رعاية خاصة ترمز الأوراق المدببة لنبات الثعبان إلى شخصية الحمل الصريحة.

- برج الثور

أصحاب برج الثور عنيدين وعمليين ويعملون بجد، و يمكن أن يكون البروميلياد والتين ذو الأوراق الكمالية من الخيارات المناسبة.

- برج الجوزاء

برج الجوزاء متفائل وقابل للتكيف، و كل من العصارة والفيلوديندرون ينضحان بالمرونة والتفاؤل ، مما يجعلها مثالية لهم.

- برج السرطان

أصحاب برج السرطان حساسون ولطيفون ومخلصون لعائلاتهم، وبالنسبة لهم تعتبر أشجار المال ونباتات العنكبوت مثالية.

- برج الأسد

ينجذب الناس إلى برج الأسد لأنهم يتمتعون بالدفء والبهجة والجاذبية، و مع زيادة الثقة بالنفس ، يصبح مظهرهم الجسدي الجذاب أكثر وضوحًا أيضًا، و الروح النارية لهذا البرج يقابلها أحمر ومن النباتات المناسبة لهم زنبق الفلامنغو ، وتاج الأشواك.

- برج العذراء

برج العذراء داعمون وجديرون بالثقة وواقعية في نظرتهم للحياة ، مع شعور بالمسؤولية لإنتاج عمل عالي الجودة، و تكمل أشجار الأوركيد والمطاط شخصية برج العذراء جيدًا.

برج الميزان

الميزان قطيعي ودبلوماسي وفني، و كما أنهم يحبون المشاركة في أنشطة مثل زيارة المتاحف والمسرح، تعتبر نباتات زنبق السلام ، وشجرة الفيلوديندرون من أفضل الاختيارات لهم.

- برج العقرب

الأشخاص الذين يولدون في برج العقرب هم صادقون ومصممون وواثقون من أنفسهم ، ولا يخشون التعبير عن آرائهم، و ونباتات اليشم والكالانشو هم رفقاء مثاليون بسبب طبيعتهم المتحمسة والصادقة.

برج القوس

الأشخاص المولودون تحت علامة القوس هم جريئون، مفعمون بالحيوية ، متجولون وطموحون، و يمكن أن تكون نباتات ألوكاسيا الغريبة والهواء رائعة لهم.

برج الجدي

أصحاب برج الجدي منضبطون ذاتيًا ومسؤولون وتقليديون وتحكمهم اللوائح، بونساي و بامبو محظوظ هي أفضل الخيارات لهم ، و زهور وطي هي الأكثر توافقًا مع شخصيات الجدي.

- برج الدلو

برج الدلو هم بطبيعة الحال أشخاص يتمتعون بالحيوية الحرة ويكرهون أن يكونوا مقيدين في حياتهم، وبسبب عقليتهم الليبرالية، تعتبر نباتات اللبلاب الإنجليزي ونباتات المنقذ والبوثو مثالية لهم.

- برج الحوت

الأشخاص الذين يولدون تحت برج الحوت هم مبدعون، يبحثون عن المتعة،عطوفون ومريحون، لهذا السبب ، يعتبر الصبار مثالي لهم.