اليوم.. محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لعين مواطن بحلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة متهم لقيامه بالتعدي على مواطن بالضرب، وإحداث عاهة مستديمة يستحيل شفاءها عبارة عن فقد البصر بالعين اليمنى، وذلك أثناء مشاجرة بينهما في منطقة حلوان محافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يماني، وإبراهيم فهمي، وأمانة سر ياسر عبدد العاطي، وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهم " ح.ن" تهمة ضرب المجني عليه باستخدام تالية الوصف على رأسه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلفت لديه من جراء إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي كسر بعظام الجدار الأمامي العلوي لمحجر العين اليمنى، أدى لانخفاض قوة بصرها إلى 6/60، وهو ما يعتبر عاهة مستديمة يستحيل شفاءها كما حاز المتهم أدوات " ماسورة حديدية- عصا خشبية"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



وشهد المجني عليه أن المتهم وأخر قاما بالتعدي عليه باستخدام أدوات “ماسورة حديدية - عصا خشبية”، محدثين إصابته التي تهدف من جرائها إصابته بعاهة مستديمة يستحيل برؤها.



وشهد ضابط مباحث بقسم حلوان، أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه باستخدام " ماسورة حديدية- وعصا خشبية أثناء مشاجرة بينهما في حلوان.