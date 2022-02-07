تدشين أول صالون ثقافي للأحزاب السياسية بالجيزة (صور)

دشنت لجنة الثقافة والفنون بالأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة أول صالون ثقافي للأحزاب السياسية بالمحافظة، وجاءت النسخه الأولى للصالون بعنوان «قيادات نسائية .. مابين التحديات وتحقيق النجاحات»، وقد أعتمدت الأمانة مقرًا دائمًا للصالون بالقاعة الكبرى بمقر أمانة حماة الوطن بالجيزة.

واستهل افتتاح الصالون الثقافي بالكلمة الاتتاحية للنائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام المحافظة، والتى ألقاها بالإنابة عنه عصام نحمده مساعد أمين عام الجيزة والمشرف على الأمانات النوعية بالمحافظة، وأعقبها كلمة اللواء دكتور حامد الهدهد أمين التنظيم بالمحافظة، والأديبة الشاعرة إيمان أحمد يوسف رئيسة لجنة الثقافة والفنون بالجيزة، والدكتورة دينا محسن أمينة التدريب والتثقيف بالمحافظة.

وقدم جميع الحضور في بداية الصالون الشكر والتقدير لأمين عام المحافظة على المساندة والدعم الدائم لأمانات المحافظة، حيث أدار الحوار رئيس لجنة الثقافة والفنون الصالون بأمانة الحزب بالجيزة.

صالون ثقافي للأحزاب السياسية بالجيزة

حوار حول إنجازات القيادات النسائية المصرية بحزب مستقبل وطن

ودار الحوار حول الإنجازات التي حققتها القيادات النسائية المصرية بحزب حماة الوطن بالمحافظة، حيث تحدثت الدكتورة منال إسماعيل رئيس لجنة السياحة والآثار، والدكتورة داليا بأمانة المرأة ببولاق الدكرور، والدكتورة دينا محسن أمينة التدريب والتثقيف، وهبة سمير أمينة لجنة الشئون القانونية، وعزة أحمد عضو المجلس القومى للمرأة، وشيرين سالم أمينة التنمية البشرية بالمحافظة، حيث تناول الجميع قصص نجاحهم فى مسيرة عملهم وحياتهم الخاصة والعامة، لتقديم المثال والقدوة لنساء مصر في الكفاح من أجل تحقيق الذات.

صالون ثقافي للأحزاب السياسية بالجيزة

حضر الصالون كلًا من أحمد دياب أمين الحزب ببولاق الدكرور، والكابتن تامر بجاتو أمين أمانة الشئون الرياضية كابتن النادي الأهلي، ومحمد المهدي بولاق الدكرور.

صالون ثقافي للأحزاب السياسية بالجيزة

وتضمن الصالون قصائد للشعراء، الشاعرة مني فتحي، والشاعر أحمد الشريف، والشاعر محمد المصري، والإعلامي دكتور محروس عامر، رئيس مجلس إدارة مجلة كنوز عربية.

وشهد الصالون الثقافي في الختام، قصائد في حب مصر، للشاعرة إيمان أحمد يوسف رئيسة لجنة الثقافة والفنون.

صالون ثقافي للأحزاب السياسية بالجيزة

وقرر الأمين العام للحزب بالمحافظة، إقامة الصالون الثقافي لحماة الوطن بالجيزة، بصفة دورية يوم السبت الأول من كل شهر وذلك من أجل تحقيق أهداف الصالون بمناقشة القضايا والموضوعات العامة التى تهم المجتمع بمختلف أنواعها، والتى سوف يناقشها الصالون فى نسخته الشهرية.