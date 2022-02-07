الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أفريقى يرشح مصر ضمن 7 دول رخيصة التكاليف للزيارة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

رشحت شبكة “كيه دي آر تي في” الأفريقية، مصر من ضمن سبعة دول رخيصة تصلح  للزيارة والعيش في أفريقيا وفقًا لمؤشر تكلفة المعيشة (CDI).

وقال الموقع إن مصر واحدة من أكثر المواقع السياحية شعبية في أفريقيا، وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد أنها  باهظة الثمن، إلا أنها  ليست كذلك.

وأ ضاف: بصرف النظر عن انخفاض تكاليف المعيشة وآفاق الاستثمار، فقد استثمرت مصر في مجال العقارات، وخفضت تكلفة الإسكان والضروريات الأخرى.

وقال الموقع إن أفريقيا قارة مذهلة توفر العديد من مناطق الجذب السياحي وآفاق الاستثمار، وبينما تجذب المنطقة السياح من أوروبا، لا يدرك العديد من السكان الأصليين مدى سهولة ورخص تكلفة السفر داخل القارة.

تونس

ورشح الموقع تونس، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وقال إنها واحدة من أكثر الدول في أفريقيا بأسعار معقولة للزيارة والإقامة كما أن تونس أرخص بحوالي 95٪ من نيويورك، حسب التقارير. 

أوغندا

أوغندا هي واحدة من أصغر بلدان شرق ووسط أفريقيا، إنها بلا شك واحدة من أكثر الأماكن بأسعار معقولة للإقامة في أفريقيا، يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة فيها 31.72.

نيجيريا

نيجيريا هي أكبر اقتصاد في أفريقيا، باستثناء المدن الكبيرة في لاغوس وأبوجا، تعد نيجيريا واحدة من أكثر الدول التي يمكن زيارتها بأسعار معقولة. 

رواندا

تتمتع الدولة الصغيرة والرائعة بواحد من أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا. مع مؤشر CDI البالغ 34.01، يمكن تصنيف رواندا كدولة تسعد زيارتها والإقامة فيها. بالإضافة إلى ذلك ، فهي معروفة بنظافتها ومعالمها السياحية.

المغرب

المغرب بلد مزدهر في شمال أفريقيا بمناظر خلابة. في حين أن تكلفة المعيشة تختلف حسب المدينة ، يعتبر المغرب بشكل عام أكثر تكلفة ، مع مؤشر CDI يبلغ 34.59.

تنزانيا

تتميز تنزانيا بمحميات صيد مذهلة وهي موطن لأعلى جبل في العالم. مؤشر CDI هو 35.07 ، وجميع المساكن والمواصلات والمرافق بأسعار معقولة.

كيه دي ار تي في مصر مؤشر تكلفة المعيشة المواقع السياحية المواقع السياحية والأثرية

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وائل لطفي

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