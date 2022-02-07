موقع كندى يدعو لركوب الكثبان الرملية فى صحراء مصر

رشح موقع" ذا ترافل" الكندي السياحي، مصر للزيارة، وممارسة رياضة ركوب الكثبان الرملية ومشاهدة المعالم السياحية.

وقال الموقع، في تقريره، “تقع الكثبان الرملية على بعد 80 كم من وسط القاهرة وتحديدا في الصحراء الغربية”، وأضاف الموقع: “ـن الكثبان الرملية في مصر تعتبر متوسطة الارتفاع ومثالية للمبتدئين”.

وتابع: “يمكن ممارسة ركوب الكثبان الرملية مع مشاهدة المناظر الطبيعية الشاسعة للصحراء الغربية، بالإضافة إلى الاستمتاع بمناظر الأهرامات (مثل الهرم الأحمر في مصر)”.

وقال الموقع الكندي: “بينما يفضل بعض الأشخاص، الاسترخاء على الشاطئ ذي الرمال البيضاء، يفضل الباحثون عن الأدرينالين ركوب الأمواج الأكبر وهو ركوب الكثبان الرملية”.

وفي الوقت نفسه، تتضمن رياضة ركوب الكثبان الرملية أيضًا استخدام لوحة للانزلاق إلى أسفل بركان نشط، سواء كان واقفًا أو جالسًا، وبطبيعة الحال، يتم استخدام المزيد من معدات السلامة عند تمزيق التلال البركانية.

نيكاراغوا

كما رشح الموقع"نيكاراغوا" أيضا وتحديدا “سيرو نيغرو” في نيكاراغوا، معتبرًا أنه المكان الأكثر شعبية لركوب الكثبان الرملية في البراكين النشطة وهو واحد من أقل الأماكن على وجه الأرض التي تقدم هذه الرحلة المثيرة، حيث يقع البركان بالقرب من ليون في غرب نيكاراغوا، على سلسلة جبال كورديليرا دي لوس ماريبيوس.

بيرو

ورشح الموقع الكندي أيضا صحراء هواشينا، مدينة هواكاتشينا، وهي أكبر الكثبان الرملية في أمريكا الجنوبية، ويمكن للسياح الذين يحاولون التزلج على الرمال في هذه الكثبان الرملية الضخمة وإلى جانب التزلج على الرمال، يستمتع السائحون بالرحلة الوعرة (ولكن المبهجة) على الكثبان الرملية!.



أستراليا



وتعتبر "بورت ستيفنز" من أفضل الأماكن لركوب الكثبان الرملية، حيث توفر منحدرات مثالية للتزلج على الرمال. مع أكثر من 2500 هكتار من الرمال، فإن بعض الكثبان الرملية عالية الارتفاع، حيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من 30 مترًا.