«ذا ترافل» تحتفى بتوت عنخ أمون وتدعوا لزيارة المتحف المصرى الكبير

احتفى موقع" ذا ترافل" الكندي السياحي بالملك الصبي توت عنخ أمون؛ تزامنا مع مرور مائة عام على اكتشاف مقبرته على يد الإنجليزي "هارولد كارتر"، مؤكدة على أن المتحف المصري الكبير سيكون أفضل مكان للتعرف على الملك الصبي لاسيما والمتحف سوف يعرض كافة مقتنيات الملك الصبي.

وقال الموقع: "كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اكتشافًا معجزة، ففي حياته، كان فرعونًا مريضًا وقصير العمر ، لكنه أصبح بعد وفاته أحد أشهر الفراعنة على الإطلاق".

وتابعت: "يعد الفرعون توت عنخ آمون أحد أشهر فراعنة مصر القديمة اليوم، لم يكن فرعونًا مصريًا مهمًا بشكل خاص في أيامه، ولكن على عكس جميع مقابر الفرعون الأخرى - سواء في الأهرامات أو في وادي الملوك (الذي يجب رؤيته) - لم يتم اكتشاف مقبرته وبالتالي لم تتعرض للسرقة؟".

فرعون توت عنخ آمون

كان توت عنخ آمون فرعونًا مصريًا قديمًا في نهاية الأسرة الثامنة عشر ووالده هو الفرعون اخناتون ووالدته شقيقة والده، حيث تزوج توت عنخ آمون من شقيقته غير الشقيقة عنخسن آمون، وأنجبا ابنتان - ماتتا في طفولتهما.

وعندما اعتلى الملك توت العرش كان عمره 8 أو 9 سنوات فقط. كان تحت ولاية آي الذي أصبح فرعونًا هو نفسه.

وكان رجلاً قصير القامة يبلغ طوله حوالي 5 أقدام و 6 بوصات فقط وكان خصره ضيقًا ووركين مستديرين. اقترح البعض أنه كان يعاني من صرع الفص الصدغي.

ولم يكن الملك توت هو الأكثر صحة بين الرجال وكان يعاني من إعاقة جسدية وتشوه نتج عنه ارتطام بالقدم اليسرى. كما يبدو أنه أصيب بنخر عظمي.

ومن المعروف أيضًا أنه مصاب بالجنف وكذلك أصيب بعدة سلالات من الملاريا (تضمنت هذه السلالات أشد سلالات الملاريا). ربما تسببت عدوى الملاريا في استجابة مناعية قاتلة.

وتمت إعادة بناء وجهه في عام 2005 حتى يتمكن الناس من تكوين فكرة عما كان يبدو عليه.

لا يزال سبب وفاته موضوعًا للنقاش ولكن تم افتراض أنه قد يكون مزيجًا من اضطرابات الضعف وكسر ساقه وعدوى الملاريا الشديدة.

وعلى الرغم من الجهود الشديدة في كثير من الأحيان ، ذهب المصريون القدماء للتأكد من أن مقابر الفراعنة لم يتم نهبها أو نهبها. اشتهر توت عنخ آمون في عام 1922 عندما اكتشف عالم الآثار البريطاني ، هوارد كارتر ، مقبرته سليمة تقريبًا.

وتم اكتشاف أكثر من 5000 قطعة أثرية وأثار الاكتشاف اهتمامًا متجددًا بمصر القديمة. توفي عدد قليل من المشاركين في الاكتشاف بعد فترة وجيزة من ظهور أسطورة لعنة الفراعنة.

قناع توت عنخ آمون

جميع القطع الأثرية الخاصة بتوت ، مملوكة للحكومة المصرية وعادة ما يتم الاحتفاظ بها في المتحف المصري بالقاهرة. قد يتم عرض هذه القطع الأثرية في جميع أنحاء العالم ، ولكن فقط بموافقة السلطات المصرية.

وسيتم عرض كنوز توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير الجديد في القاهرة في عام 2022.

المتحف المصرى الكبير

وقال الموقع: "سيكون أكبر متحف أثري في العالم، ويقع على بعد كيلومترين أو كيلومترين فقط من مجمع أهرامات الجيزة وسيضم مجموعة توت عنخ آمون الكاملة، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض مجموعة الكنوز بأكملها".