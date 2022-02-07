الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق نفق الوفاء والأمل بمدينة نصر لتنفيذ أعمال مشروع «المونوريل»

غلق نفق الوفاء والأمل
غلق نفق الوفاء والأمل بمدينة نصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع "المونوريل" .. الأمر الذى يستلزم تنفيذ  أعمال الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل مع إستقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لإستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية ، ويتم تنفيذ الأعمال (ليلاً فقط) من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7/2/2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 .. كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:


- الغلق الكلى لنفق الوفاء والأمل القادم من مدينة نصر اتجاه المشير.
- استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لوقوف الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية.
- على أن يتم تنفيذ التحويلات الخاصة بغلق النفق وذلك بتوجيه المركبات يميناً اتجاه محور المشير فمنزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم فمطلع المشير اتجاه القاهرة الجديدة واستكمال السير.
 

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كثافات مرورية القاهرة الجديدة العاصمة الإدارية حركة المرور مدينة نصر خدمات المرور التحويلات المرورية خدمات مرورية

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