الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الجماهير ترفع صورة الطفل المغربى ريان خلال مباراة مصر والسنغال (فيديو)

الجماهير المصرية
الجماهير المصرية

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال بث مباشر من استاد أولمبيى، رفع الجماهير المصرية صور الطفل المغربى ريان، الذي وافته المنية مساء أمس، بالمدرجات خلال مباراة منتخب مصر والسنغال في المباراة التي تجمعهما باستاد أولمبية فى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يصل ستاد العاصمة ياوندي لمؤازرة منتخب مصر بنهائي أمم إفريقيا 

ووصل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ستاد أحمد اهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

يشارك في وفد التنسيقية كل من أعضاء مجلس النواب طارق الخولي، محمد تيسير مطر، إيمان الألفي، خالد بدوي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي، محمد السباعي، علاء مصطفى ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي، أحمد يحيى، مصطفى مسلم، شادي الكردي، عرفات العزب، أدم الطوخي، يوسف شعبان، سليمان جمعة، مينا سنبل، مينا كرم، أحمد فتحي، عمرو البنا، تقى شاهين، إيهاب نبيل، أحمد عبدالصمد، أحمد تامر، شريف الرفاعي، عمرو عبدالعظيم، ريم القاضي، باسم لطفي، إبراهيم رمضان، مريم النجدي، مؤمن سيد، هند عبدالغفار.

ويشارك وفد التنسيقية للمرة الخامسة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الإفريقية الثامنة.

وكان لاعبو المنتخب الوطنى والسنغالى قد وقفوا دقيقة حدادا على وفاة الطفل المغربى ريان في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة حاليا على ستاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: حارس المرمى: محمد أبوجبل،خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور، خط وسط الملعب: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني، خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود.

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