مصرع عروسين بمنشأة الجمال فى الفيوم

لقي عروسين في العقد الثاني من العمر مصرعهما يوم الصباحية بعزية جبلاية أصلان التابعة للوحدة المحلية لقرية منشاة الجمال بمركز طامية في الفيوم، اختناقاً بسبب المنقد.

تعود الواقعة لقيام أسرة العريس بإشعال منقد لتدفئة الشقة في ليلة الدخلة بسبب سوء الطقس، حرصا وخوفا على العروسين من برودة الجو، وفي يوم الصباحية وأثناء طرق الباب على العروسين للإفطار لم يرد العروسين فكسروا باب الشقة ودخلت أم العريس إلى غرفة النوم لتشاهدهما على الأرض، فقامت بالاستغاثة بباقي الأسرة لكي يتم إنقاذهما والاتصال بالإسعاف لنقلهما لمستشفى طامية المركزي.

وهرعت سيارة إسعاف لمكان الواقعة لنقلهما للمستشفى ولكنهما توفيا.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى أسرتهم لدفنها بمقابر العائلة.