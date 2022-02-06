استعجال التحريات الأمنية حول سرقة عاطلين سيارة وطلب فدية من صاحبها

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، استعجال التحريات الأمنية حول سرقة عاطلين سيارة بأسلوب التوصيلات الكهربائية ومساومة مالكها على دفع فدية مالية لإعادتها بمنطقة القطامية.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات، بأسلوب التوصيلات الكهربائية وكسر الزجاج بغرض مساومة أصحابها على مبلغ مالى لإرجاعها.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من شخص بسرقة سيارته ومساومته على مبلغ مالى لإرجاعها.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وبمواجهته أرشد عن شريكه وتم ضبطه وبحوزته أسلحة بيضاء.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية بغرض مساومة صاحبها على مبلغ مالى لإرجاعها وأرشدا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.