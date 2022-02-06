بين الحكة والإمساك.. 7 علامات تؤكد إصابتك بـ«البواسير»

من المحرج أن تستشير طبيبًا بشأن البواسير بسبب مكانها، فهي من المشكلات المرضية المحرجة والتي تسبب إزعاجًا لأصحابها.

إذا كنت تشك في إصابتك بالبواسير، فهناك بعض العلامات التي تخبرك بأنك مصاب بالبواسير وفقًا لما ذكره الاطباء بموقع " health digezt" الطبي.

1- عدم الراحة في فتحة الشرج

يمكن أن تكون البواسير داخلية أو خارجية، اعتمادًا على مكان وجودها، فالبواسير الخارجية هي التي يمكن أن تسبب لك قدرًا كبيرًا من الألم، ومن ناحية أخرى، نادرًا ما تتأذى تلك الموجودة داخليًا، ومع ذلك قد يستمر الشعور بالألم إذا كانت البواسير الداخلية كبير.

2- كتلة بالقرب من فتحة الشرج

هذا مؤشر واضح على إصابتك بالبواسير، فالنمو الذي تشعر به هو في الواقع وعاء دموي ملتهب، حيث يمكن أن يصبح وجوده معوفًا عند الجلوس لفترات طويلة من الوقت، أو أثناء حركة الأمعاء.

3-الإجهاد عند التبرز

مع البواسير الداخلية، لا يمكن ملاحظة أي نمو بالقرب من فتحة الشرج لأنها تقع في المستقيم، ومع ذلك ، يمكن الشعور بها عند إخراج البراز أو السعال.

4- تهيج الجلد والحكة

الشعور بالحكة أحد أكثر أعراض البواسير شيوعًا لأن الأوعية الدموية الملتهبة أو المنتفخة يمكن أن تتهيج، وينتهي بها الأمر بالشعور بالحكة.

5- التغوط المؤلم:

يمكن أن تكون حركات الأمعاء مؤلمة للغاية إذا كنت تعاني من البواسير، الامر الذي يجعلك تشعر بالرغبة في الدخول للحمام، كما أنها تساهم في زيادة الشعور بالإمساك.

6-دم في البراز

أكد الاطباء، إن من الممارسات الجيدة مراقبة البراز قبل التنظيف، فإذا لاحظت وجود خط أحمر فاتح من الدم على سطح البراز، فهي علامة واضحة على إصابتك بالبواسير.

7-تسرب البراز

ليس هناك من ينكر أن الإصابة بالبواسير أمر محرج، ومع ذلك هناك شيء يمكن أن يجعل البواسير أكثر إحراجًا، وهو تسرب البراز، وهذا يسمى "سلس الأمعاء" ويمكن أن يحدث لأن وجود البواسير يمكن أن يمنع المصرة الشرجية من العمل بشكل صحيح.