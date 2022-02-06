الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة وهن تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، تاماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، تاماف تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، تاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، تاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية.

وكانت الجلسة أبوية مع رئيسات أديرة الراهبات حيث قدمن خلالها التهنئة للبابا بالأعياد، واطمئن تواضروس منهن على أحوال أديرتهن.

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين 14 فبراير، صوم يونان نينوي والذي تبلغ مدته 3 أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 16 فبراير؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب.

وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة للصوم على مدار الـ 3 أيام.

وأطلقت الكنائس المسيحية بالإيبارشيات الحجز المسبق لصوم يونان، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة.

وشددت الكنائس المختلفة على ضرورة الإنصراف عقب انتهاء صلوات قداسات صوم نينوي تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المناطق المختلفة.

«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

ويصومه الأقباط تشبهًا بالنبي يونان واستمطارًا لمراحم الله، كما إنه يهيئ أذهان المؤمنين لرحلة الصوم الكبير من توبة ودفن وقيامة مع المسيح، كما حدث مع يونان النبي.

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني المقر البابوي تاماف أدروسيس دير الأمير تادرس الشطبي رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة

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وائل لطفي

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