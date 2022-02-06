الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المرأة للإرشاد والتوعية القانونية» ينظم ورشة عمل لرفع وعى المحاميات (صور)

تدريب مركز المرأة
تدريب مركز المرأة للإرشاد

نظم مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، اليوم بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع تشويه الأعضاء التناسلية للاناث ورشة عمل تستهدف رفع وعي 25 من المحاميات من محافظات مصرية مختلفة حول جرائم ختان الإناث في مصر، بما يشمل طبيعة تلك الممارسات والأضرار الطبية والاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على إجراء عمليات الختان، من خلال ثلاثة محاور أساسية، يقوم المحور الأول على تعريف المشاركين بالصور المختلفة للعنف المبني على النوع الاجتماعي كمدخل للتعريف بماهيـة جريمة ختان الإناث في مصر وحجمها، والآثار المختلفة التي تترتب عليها مع التركيز على الأضرار الطبية ، بينما يناقش المحور الثاني البعد الديني لتجريم عمليات ختان الإناث وكيف يتم إلصاقها زورا بالدين الإسلامي.

بينما يناقش المحور الثالث الوضع القانوني الحالي لعمليات ختان الإناث وكيف تدخل المشرع لتجريم تلك الممارسات الضارة وما هي العقوبات المقررة لجرائم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري.

وأكد رضا الدنبوقي المحامي والمدير التنفيذي للمركز، أنه وبنهاية اليوم الأخير للورشة  سيتم عرض الأفكار الجديدة للتدخلات التي يمكن للمشاركين القيام بها لمناهضة جرائم ختان الإناث في مصر، وأنسب طرق الدفوع والدفاع القانوني في مثل هذه النوعية من الجرائم كمساهمة من مركز المرأة في دعم قضايا النساء الأكثر تهميشا وعرضه للعنف الأسرى. 

فيما أكد عاطف أبو العنين، مدير وحدة الدعم القانوني أن  هذه الفعالية في إطار الأنشطة التي ينفذها مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية لدعم حقوق النساء فـــي مصر وتمكين المدافعين والمهتمين بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي مـــــن الأدوات الأساسية اللازمة للقيام بدور فعال فـي دعم قضايا النساء، وفيما يتعلق بقضية ختان الإناث فقد عمل المركز  لسنوات طويلة على مناهضة هذه الجريمة من خلال محاور متعددة منها التقاضي الاستراتيجي، وبناء الوعي، وبناء قدرات الناشطين في المجتمعات المحلية على تنظيم أنفسهم للتعامل مع هذه الجريمة.

 

 

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