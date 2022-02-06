الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد ثروت: «الفرح فرحنا» تجربة كوميدية للغاية من 30 حلقة

بوستر
بوستر

حقق مسلسل “الفرح فرحنا” للمخرج معتز التوني، حالة من الرواج الجماهيري الكبير خلال فترة قصيرة على عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية.

وأعرب الفنان محمد ثروت، عن سعادته بخوض تجربة مسلسل" الفرح فرحنا"، والتي وصفها بالكوميدية للغاية. 

وأضاف ثروت، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الموسم الأول للعمل سيكون من 30 حلقة، مؤكدًا أن ردود الأفعال الجيدة والتفاعل الجماهيري الكبير مع العمل قد تدفع صناعه إلى انتاج موسم ثاتي. 

“الفرح فرحنا”.. يتناول قصة كوميدية حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بعمل فرقه لتنظيم الحفلات الخاصة والافراح في أجواء كوميدية للغاية. 

وانتهى أبطال مسلسل “ الفرح فرحنا ” من تصوير حلقاته بالكامل منتصف شهر ديسمبر الماضى بعد 4 اشهر من التصوير، وتم تصوير المشاهد بين مدينة الإنتاج الإعلامى و شبرا منت . 

المسلسل بطولة كل من “أوس أوس، وويزو، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وأوتاكا، وسام مغاوري، و عارفة عبدالرسول، و إيمان السيد، و مجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد شيبة، وعبدالباسط حمودة”.

ومن تأليف حسن مصطفى محرم، وسيناريو وحوار كلا من خليفة و أحمد محارب، و عبده، و إشراف عام على الكتابة أوتاكا، و من إخراج معتز التوني.

محمد عبدالرحمن رمضان 2020 المنصات الإلكترونية حفلات الزفاف محمد ثروت اوس اوس عبدالباسط حمودة مسلسل 2 في الصندوق 2 في الصندوق

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