الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة خلال التنقيب عن الأثار في سنديون بقليوب

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

نجحت أجهزة البحث الجنائي في القليوبية، اليوم، في ضبط شخص خلال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

وضبطت أجهزة الأمن أدوات الحفر (بكرة وحبل وسلم و2 فأس وغلق)، كما تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام أشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة سنديون دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص، تبين قيام "م ع ع"، 38 سنة، عامل، مقيم الهرم بالجيزة، بالإتفاق مع مالك منزل بمنطقة سنديون دائرة المركز ويدعى "م ع م"، لأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل سويسى من طابقين على مساحة 100 متر، مكون من 3 حجرات، وجرى ضبط أدوات الحفر "بكرة وحبل وسلم و2 فأس وغلق"، كما تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2 متر.

وتحرر محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالاتفاق مع مالك المنزل، وتولت النيابة التحقيق.

مركز شرطة التنقيب عن الآثار اجهزة الامن البحث الجنائي القبض علي شخص قليوب مدير أمن القليوبية التنقيب عن الاثار داخل منزل شرطة قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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