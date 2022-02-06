سمر تستغيث: أنا مريضة سرطان وطليقي بيتهمني في شرفي (فيديو)

بعد زواج استمر قرابة 4 سنوات، تحملت فيها الزوجة الكثير والكثير من زوجها بداية من المخزن الذي كانت تقيم فيه إلى الاعتداء عليها المتكرر بالضرب والسب، استمر ذلك الوضع حتى أصيبت الزوجة بمرض السرطان ليبدأ زوجها بالتنمر عليها ورفضه دفع مصاريف علاجها.

"الدستور" التقت في بث مباشر الزوجة وتحدثت عن الإهانات التي تعرضت لها.

"كنت عايشة حياة بدائية في مخزن تليفونات، بدأت سمر فرج حديثها بتلك الكلمات التي وصفت المعاناة التي تعرضت لها من زوجها حيث كان عش الزوجية عبارة عن مخزن لمحل زوجها الذي يعمل في تصليح التليفونات، بعد طردها من منزلها في بيت عائلة زوجها، كما أنه كان يرفض دفع مصروفات الحياة وكانت تستعين بأسرتها" ماكنش بيصرف عليا وكنت ساكتة ومستحملة".

أصيبت الزوجة بمرض السرطان بعد التراكمات والإهانات المتتالية التي تعرضت لها لتبدأ بعدها معاناة أشد وهي توفير مصروفات العلاج الذي رفض زوجها إعطائها" المرض جالى بسبب المشاكل والضغط النفسي" مضيفة أن بعد إصابتها بالسرطان أصبح زوجها يعتدي عليها كما أنه ترك عمله ورفض البحث عن عمل بديل حتى اكتشفت خيانته وطلبت الطلاق منه" أنا كنت راضيه وساكتة بس ماقدرتش استحمل الخيانة".

"اته‍مني في شرفي واعتدى عليا وعلي والدتي"بتلك الكلمات تحكي"سمر" تفاصيل الاعتداء عليها وعلى والدتها بعد الإنفصال من زوجها كما ذكرت أنه اتهمها في شرفها مع جيرانها وأصدقائها وقام بكسر باب شقتها واعتدى عليها بالضرب، كل ذلك جعل حالة" سمر" الصحية تسوء حتى أصبحت عاجزة عن التحرك تمام و تفترش السرير، تختتم حديثها متمنية أن يتبرع أحداً بمصروفات علاجها كما أنها تناشد رجال الأمن لحمايتها من بطش طليقها.