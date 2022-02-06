«إوعي تمشي».. ديوان جديد لـ ويصا جورجيوس بمعرض الكتاب

وقّع الروائي الشاب ويصا جورجيوس، ديوانه الجديد الذي حمل عنوان «إوعي تمشي»، خلال انعقاد فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتضمن الديوان الصادر عن مؤسسة عابر الثقافية، مجموعة متنوعة من قصائد الغزل، الممزوجة بفنون الشعر واللغة، حيث تضمن قصائد متنوعة، حملت عناوين (كوبري قصر النيل - انا وهي - ملحق كليوبراترا)، وغيرها من القصائد التي يحاول الشاعر أن يصل بمضامين مرادفاته بها إلى شواطئ الإلقاء المتقن من جديد.

ويقدم «ويصا» من خلال «إوعى تمشي»، خدمة صوتية جديدة لكل المهتمين بالشعر وخاصة للمكفوفين، وهي سماع القصائد عن طريق استخدام Qr Code، لكل منها، عبر تطبيق المقاطع الصوتية الشهير Sound Cloud.

وأصدر ويصا من قبل كتابه الأول «حديث الأنا» الذي حقق انتشارا واسعا، لما يقدمه من معالجات مجتمعية عن طريق الأبيات الشعرية.

ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.