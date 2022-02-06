الأعلى للدولة في ليبيا يدعو مجلس النواب لاعتماد خارطة الطريق

دعا رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، إلى التوافق بين المجلس الأعلى ومجلس النواب حول قاعدة دستورية والابتعاد عن حلول المغالبة التي لن تؤدي الا الى المزيد من الخلافات.

وأكد المشري في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بطرابلس، أن الاعلى للدولة استعرض في جلسة عقدها اليوم بمقره بطرابلس التفاهمات التي تم التوصل اليها مع مجلس النواب ، داعيا مجلس النواب الى اعتماد خارطة الطريق التي تم التفاهم حولها، وذلك بحسب وكالة الأنباء الليبية.

واعتبر المشري ان قيام مجلس النواب باتخاذ خطوة منفردًا فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية سيعد قفزة في الهواء وسيترتب عليه ميلاد حكومة ميتة، مؤكدًا أن المجلس الاعلى للدولة ليس من اولوياته تغيير الحكومة، بحسب قوله.

وشدد المشري على ضرورة التوافق بين المجلسين، منوهًا إلى أن غياب التوافق سيضع مستقبل البلاد خارج الدولة الليبية، مؤكدًا أن المجلس الاعلى للدولة قدم الكثير من التنازلات خلال اللقاءات مع رئيس مجلس النواب وكانت اغلبها غير معلنة.

ووجه المشري خلال المؤتمر الصحفي رسالة الى مجلس النواب داعيا فيها الى تغليب مصلحة الوطن واعتماد خارطة الطريق المتفق عليها والتي توضح بصورة خاصة متى تجرى الانتخابات والقاعدة الدستورية وعدم التركيز على موضوع تغيير السلطة التنفيذية.

وقال المشري " اذا ذهب مجلس النواب منفردا في مسار واحد فان هذا المسار سيولد ميتا حيث لايمكن لاي طرف ان يفرض رايه على الطرف الاخر نحن ندعو الى التوافق ثم الذهاب في المسار الدستوري وبعد ذلك الى السلطة التنفيذية .

واضاف " ستستمر لقاءتنا ومشاوراتنا في داخل ليبيا وفي احد المدن الليبية حيث يسعنا الوطن جميعا ، وخارطة الطريق عند اعتمادها ستمكننا من الذهاب في المسارين الاستفتاء على الدستور ومن ثم النظر في تغيير السلطة التنفيذية .