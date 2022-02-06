الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح خلال فبراير

نخيل البلح
نخيل البلح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر فبراير، وتمثلت التوصيات في الآتي. 


 - أهم العمليات لحماية المحصول

1-البدء في تجميع الطلع الذكري الناضج.
2-عزيق سطح التربة. 
3-مكافحة سوسة النخيل لانتشارها في هذه الفترة .
4-الانتهاء من عمليات التكريب .
5-زراعة الفسائل للأصناف المرغوبة في المشاتل في المحافظات الجنوبية خصوصاً. 
6-يفضل التكيس للعذوق بعد التلقيح مباشرة بأكياس ورقية مثقبة، الهدف منع تطاير حبوب اللقاح بتأثير الرياح لرفع نسبة الإخصاب والتبكير في النضج وكبر حجم الثمار وزيادة نسبة العقد والحد من الإصابة بحشرة الحميرة.
7-التكيس لا يقتصر على الطلع الأنثوي، وإنما على الطلع الذكري للحفاظ على حبوب اللقاح من التطاير.


- التسميد

يمكن تكملة متطلبات النخيل السمادية الذي لم يسمد في الشهر الماضي.


- برنامج الري


- الري بالتنقيط 4 نقاط X 8 لتر ساعة شهر فبراير 32.
- الري القفاعي 2 نقاط X 25 لتر ساعة شهر فبراير 50.

 - برنامج لمكافحة


مكافحة حشرة الارضة بأحد المبيدات الموصي بها، ويمكن الاستدلال على الاصابة بوجود أنفاق داخل جريد السعف مسببة ضعف النخلة وموت الفسائل المزروعة حديثاً عند الاصابة الشديدة.

الزراعة تصدرنشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائى للتيرم الثانى

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

تعرف على الجائزة المادية للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أسهل طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء