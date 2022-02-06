«الطيران المدنى» السعودى: تعميم للناقلات الجوية بتحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الأحد، تعميمًا لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران الخاص، بِشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التعميم نص على أنه يجب التأكد من أن المواطنين المغادرين إلى خارج السعودية قد تلقوا الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى السعودية يحملون شهادة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) لعينة أخذت خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ويشمل ذلك المواطنين، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأشارت إلى أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى السعودية بعد مضي مدة 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، أو 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، دون الحاجة لإعادة الفحص.