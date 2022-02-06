الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«iTi» يُنظّم ندوة حول «أسرار العلوم والهندسة» في مصر القديمة

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات (iTi)، التابع لوزارة الاتصالات ندوة بعنوان "فكّر مثل المصريين"، اليوم الأحد، بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وتمثل الندوة رحلة لاستكشاف أسرار العلوم والهندسة والعمارة من خلال الكشف عن جوانب الحياة اليومية في مصر القديمة، كما سيجري شرح المعاني التي لا تعد ولا تحصى وراء رموز الأشياء المادية والمفاهيم التي تبني صورة للمراجع التاريخية والأسطورية التي كانت حجر الزاوية للفكر المصري.

ومعهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات ندوة فك ر مثل المصريين الأحد 6 فبراير القرية الذكية أسرار العلوم والهندسة العمارة الحياه اليوميه مصر القديمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«تاج الدين»: توطين صناعة الدواء من أهم أولويات الدولة المصرية

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

طقس الإثنين.. معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 11

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء