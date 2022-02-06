«iTi» يُنظّم ندوة حول «أسرار العلوم والهندسة» في مصر القديمة

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات (iTi)، التابع لوزارة الاتصالات ندوة بعنوان "فكّر مثل المصريين"، اليوم الأحد، بمقر المعهد بالقرية الذكية.

وتمثل الندوة رحلة لاستكشاف أسرار العلوم والهندسة والعمارة من خلال الكشف عن جوانب الحياة اليومية في مصر القديمة، كما سيجري شرح المعاني التي لا تعد ولا تحصى وراء رموز الأشياء المادية والمفاهيم التي تبني صورة للمراجع التاريخية والأسطورية التي كانت حجر الزاوية للفكر المصري.

ومعهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.