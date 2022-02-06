الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الحماية المدنية» تنقذ 4 من «ورطة الأسانسير» فى المهندسين

إنقاذ
إنقاذ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من إنقاذ 4 أشخاص تعطل بهم المصعد، بشارع دمشق بمنطقة المهندسين، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز 4 أشخاص تعطل بهم الأسانسير بشارع دمشق بمنطقة المهندسين، بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من إنقاذ المحتجزين، وحالتهم الصحية جيدة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

إنقاذ المصعد شارع دمشق قسم شرطة العجوزة منطقة المهندسين مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات الحماية المدنية

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