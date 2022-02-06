الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة وشائعات ضد الدولة

حبس
حبس

قررت محكمة الجنايات المختصة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمان المحبوسان احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية رقم 880 لسنة 2020، وجهت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

محكمة الجنايات المختصة تدابير احترازية أحكام القانون حيازة منشورات التحقيقات أحكام الدستور تعطيل

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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