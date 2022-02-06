المجلس الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفي عبدالقادر محمد

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي عبدالقادر محمد مدير تحرير جريدة الأخبار، الذي وافته المنية صباح اليوم، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

و الكاتب الصحفي عبد القادر محمد التحق بالأخبار عام 1970 تحت التمرين وهو طالب بالجامعة، وبعد تخرجه من كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة عام 1972، تم تعيينه بسكرتارية تحرير الأخبار.

في عام 1975 سافر إلى السعودية وأسس جريدة عكاظ بصورتها الجديدة، وفي عام 1980 شارك في تأسيس جريدة عمان بسلطنة عمان، وبعد عودته تولى رئاسة سكرتارية تحرير الأخبار، وفي 2007 تم ترقيته نائبا لرئيس التحرير، ثم مديرا للتحرير في عام 2009.

وفي الفترة من 2005 وحتى اليوم كتب مقالاته الساخرة، ومقال أسبوعي في الأخبار بعنوان "صباح الورد"، ثم مقال بعنوان "صباح الفل"، وفي عام 2014 حصل على جائزة مصطفى وعلي أمين في المقال الصحفي، وكتب المقال اليومي الساخر في الأخبار بعنوان "صباح النعناع"، وله كتابان يتناولان موضوعات ساخرة بعنوان "روكا والملك" و"صباح النعناع".

كما نعى المجلس، الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية، بعد نحو خمسة أيام من سقوطه في بئر على عمق 32 مترا بمنطقة جبلية وعرة بإقليم "شفشاون" المغربي.

وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرته وللشعب المغربي الشقيق، وللإنسانية جمعاء، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس في بيانه: " إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله ريان وأسكنه فسيح جنانه.. وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".