الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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رسالة ماجستير بعنوان «الطباعة ودورها لتنمية مهارات ذوي الإعاقة» بجامعة أسيوط

الطباعة ودورها لتنمية
الطباعة ودورها لتنمية مهارات ذوي الإعاقة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة كلية التربية النوعية رسالة ماجستير بعنوان "الطباعة كأحد مجالات التربية الفنية ودورها لتنمية مهارات ذوي الإعاقة (متلازمة داون)"، للباحث أحمد عبد الحميد مصطفي عامر معلم أول بالأزهر الشريف، حيث تم منحه درجة الماجستير بتقدير امتياز مع النشر.

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وشارك في لجنة الإشراف والمناقشة كلاً من الدكتورمحمـد جــلال علـي أستاذ النحت ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث "مشرفاً"، والدكتور مصطفي عبد المحسن الحديبي أستاذ الصحة النفسية كلية التربية "مشرفاً"، والدكتور محمد ثابت بداري أستاذ ورئيس قسم التصوير والعميد السابق لكلية فنون جميلة "مناقشاً ومقرراً"، والدكتورة إيمان عبد الله محمد الأستاذ المساعد بقسم الطباعة كلية التربية النوعية "مناقشًا".

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وأوضح الدكتور محمـد جلال أن البحث يهدف إلى الاستفادة من القدرات الخاصة لذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع من خلال الطباعة حيث يوضح دور الطباعة الهام كأحد مجالات التربية الفنية لتنمية مهارات ذوي الإعاقة (متلازمة داون) القابلين للتدريب والتأهيل من سن 10 إلى 25 ونسب الذكاء لديهم من 70 -50 درجة، وذلك باستخدام المداخل الحسية لتلك الفئة وتدريبهم حتى يتم تكوين صورة متكاملة لدى هؤلاء الأطفال لما يتم التدريب عليه ومنها يتم تنمية المهارات العضلية والحسية لديهم من خلال ثلاث محاور أساسية؛ تعليمية تستخدم تقنية الطباعة بالشاشة الحريرية المفتوحة في المرحلة التعليمية، وتدريبية وتستخدم فيها الطباعة المصورة، وتأهيلية  وتعني تطويع الطباعة لتصبح منتج يمكن الاستفادة منه في المجتمع ويعود بدخل على الطفل ذي الإعاقة عن طريق طباعة التيشرتات والمفارش والستائر وغيرها من المنسوجات، ومشاركتهم في تنفيذ أعمال فنية، وبذلك نتمكن من تنمية المهارات الحسية والعضلية والمعرفية والعقلية لذوي الإعاقة.

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اسيوط طريق الصحة مجتمع الأزهر ذوي الإعاقة كلية التربية رئيس جامعة الأزهر الشريف متلازمة داون جامعة أسيوط القدرات الخاصة ذوي الهمم رئيس جامعة أسيوط

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