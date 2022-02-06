مرشح نقيبا للمهندسين: برنامجي الانتخابي يتضمن ثقل خبرة أرباب المهنة

أكد المهندس عبدالله سالم، المرشح نقيباً للمهندسين، أن عدم دراسة السوق الهندسي قد اضر بمستوي المهندسين، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن ثقل المهندسين بكافة فئاتهم العمرية بترسيخ الاتقان والكفاءة الفنية الهندسية، فضلاً عن الخبرات الانسانية والادارية والاستراتيجية.

وأضاف سالم في بيان له: بذلك يستطيع المهندس أن يكون مؤثراً في محيطه قادراً علي القيادة والمنافسة فى السوقين المحلى و العالمي ، مما يعطيه أكبر عائد مادي ومعنوي ويعطي الوطن قيمة من الأسعار العالمية في حدود من 20 الي 50مليار جنيه سنوياً حصيلة الضرائب فضلاً عن دعم الاقتصاد القومى.

ولفت المهندس عبد الله سالم، إلى أنه قد تم من قبل عمل دراسة بوزارة الاتصالات لسوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم حتي 2038، وأكدت الدراسة أن العالم يحتاج إلى 97 مليون وظيفة تكنولوجية تصدر مصر منهم حاليا 200 ألف وظيفة تكنولوجية لتزيد إلي مليون و100 ألف في 2030 تصدرهم . لافتاً: عليه دراسة الأسواق الاخري وتدريب المهندسين من أجل التشغيل يمكن زيادة الناتج المحلي وتشغيل عدد مضاعف من المهندسين.

ودعا المهندس عبدالله سالم، كل مهندسي مصر إلي الاستثمار الهندسي في كافة فروع وشعب المهندسين لدعم المشروعات الكبري التي تنفذها الدولة المصرية ، مؤكداً أن الاستثمار الهندسي يعني البداية الحقيقية لجلب مزيد من المليارات للدخل القومي في المشروعات القومية الكبري بعمل قيمه مضافة لها بأيدي المهندس المصري

وتابع سالم: علينا حالياً في نقابة المهندسين إعلاء قيمة المهندس المصري في الاستثمار الهندسي كما فعل أجدادنا القدماء باستخدام التقنيات الهندسية في بناء الاهرامات ، مؤكداً أن الاستثمار الهندسى ضمن الاستثمار البشري ، قادر علي بعث الإرث الحضاري من جديد واعلاء قيمة المهندس المصري لإيجاد فرص عمل له داخليا وخارجيا.