الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد الحكم بالإعدام على 4 متهمين في واقعة ضحية البلطجة أمير فاروق بطنطا

إعدام
إعدام

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الخامسة، تأييد حكمها بالإعدام شنقا في قضية مقتل الشاب أمير فاروق "ضحية البلطجة"، بعد أن أحالت أوراق 4 متهمين في الجلسة الماضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنايات طنطا، قد نظرت محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة بطنطا، وطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة، في القضية رقم 28591 جنايات ثان طنطا لسنة 2021.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية بلاغا من المستشفى الجامعي بوصول الشاب أمير فاروق 23 سنة، مصابا بعدة طعنات متفرقة من الجسم  وتوفي متأثرا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا لكشف غموض الواقعة.

وتبين من التحريات أن المجني عليه أثناء عودته من عمله في محل سوبر ماركت بطنطا بعد أن أنهى عمله مبكرًا في طريق عودته للمنزل، شاهده أحد جيرانه ويدعى مصطفى وكان قد نشب بينهما سوء تفاهم سابقًا وانتظره وتعدى ومعه مجموعة من الأشخاص يستقلون درجات نارية عليه بالضرب والطعنات، وحاول المجني عليه تفادي الطعنة والفرار منه وتدخل بعض المتواجدين لمنعه لكنه لاحقه هو وشخصان آخران بالطعنات حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه بينما فروا هاربين.

جنايات طنطا تأييد حكمها بالإعدام مقتل الشاب أمير فاروق ضحية البلطجة مدير امن الغربيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

عم الطفل «ريان» يكشف لـ«الدستور» السبب وراء سقوط نجل أخيه فى البئر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

«تاج الدين»: توطين صناعة الدواء من أهم أولويات الدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام جزائرية: رفض منح «إسرائيل» صفة مراقب بالاتحاد الإفريقى

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء