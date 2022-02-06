وزيرة التضامن تفتتح مشروع تطوير بيوت الطلبة في الوادى الجديد

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، يرافقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشروع تطوير بيوت الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المشروع تضمن تطوير مباني تابعة لجمعية رعاية الطالب بمدينة الخارجة وتحويله لسكن لطلاب الجامعة بشكل متطور بتكلفة 10 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا وطالبة.

من جانبه أوضح محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المشروع تضمن تطوير مبنى كسكن للطلاب البنين ومبنى ثاني كسكن للطالبات وذلك لجميع المراحل التعليمية والمرحلة الجامعية بهدف توفير سكن لائق وبسعر معدم لأبناء المحافظة.

وأضاف العديسي، أن المشروع تطوير وتجهيز وفرش 121 غرفة تسع 275 طالبا وطالبة مع تجهيز 9 قاعات للمذاكرة، ومكتبة بكل مبنى وصالتين للاستقبال وغرف إدارية للمشرفين، وتطوير 75 دورة مياه بالإضافة لتزويد كل غرفة بمبردات مياه ومراوح.

وأشار العديسي، إلى أن المشروع تضمن تنفيذ ملاعب كرة طائرة وخماسي كرة قدم ومسرح ومسجد بالإضافة لتجهيز المبنى بأحدث منظومة لمواجهة الحرائق مع تركيب شبكة كاميرات مراقبة في جميع أنحاء المشروع والذي تكلفة 10 ملايين جنيه بواقع 6 ملايين جنيه دعمًا من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي و 2 مليون جنيه دعمًا محافظ الإقليم، و2 مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالمحافظة.