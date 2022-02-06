«صحة النواب»: الشعب ينتظر عودة المنتخب بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة

قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نجوم الفراعنة أبهروا العالم كله بأدائهم المميز، مؤكدة أن هذا الفوز ووصولهم النهائي، أسعد الملايين من الشعب المصري والشعوب العربية الشقيقة، خاصة أن المنتخب المصري هو المنتخب العربي الذي وصل إلى المباراة النهائية أمام منتخب السنغال.

وأشارت عبدالعظيم، في بيانٍ صحفى اليوم، إلى دعمها للمنتخب القومي لكرة القدم في مباراته اليوم بنهائي بطولة الأمم الإفريقية أمام منتخب السنغال، مؤكدة أن الشعب المصري ينتظر عودة المنتخب بالكأس الثامنة للقاهرة.

وصرحت النائبة ميرفت عبدالعظيم، بأن المنتخب المصري كان على قدر المسؤولية ويستحق التكريم أيًا كانت النتيجة؛ لأن المنتخب يضم عناصر اتسمت بالقوة واللياقة واللعب النظيف والأخلاق والبطولة، وقادرة على تحقيق الفوز وحصد البطولة.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الإطاحة بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، كما سبق أن أطاح منتخب مصر بمنتخب المغرب من دور الثمانية بنتيجة 2/1، وقبلها تغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الستة عشر عبر ركلات الترجيح أيضًا.