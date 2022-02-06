صاحب شركة سفريات يتاجر في العملات الأجنبية بالإسكندرية.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، حبس صاحب شركة للنقل والسفريات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتفاق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول، على شراء بضائع من تلك الدولة بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد فى مقابل إجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ماكينات النقطات لفحصها.



و تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للنقل والسفريات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

و يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول بشراء بضائع من تلك الدولة بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد فى مقابل قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك.

ويقوم بالحصول على قيمة تلك العمليات الوهمية بعد خصم قيمتها من حسابات أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونى بتلك الدولة بالعملة المحلية والتى تمثل قيمة البضائع المشتراة بالعملات الأجنبية من تلك الدولة والتي يتم توريدها للبلاد، ويقوم المتهم المذكور عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص من تلك الدولة المتواجدين بالبلاد نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته "مبلغ مالى و2 ماكينة نقاط البيع "POS" أحدهما خاصة بأحد الشركات للمدفوعات الإلكترونية والثانية خاصة بأحد البنوك".

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 3 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



