قناة مدرستنا تعلن شرح التعبير عن الشكر باللغة الايطالية

أعلنت قناة مدرستنا 2، فيديو شرح للغة الايطالية، عن التعبير عن الشكر فى اللغة الإيطالية له أكثر من مصطلح.

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التعبير عن الشُكر في اللغة الإيطالية له أكثر من مصطلح، وطالبت الطلاب بالتعرف عليهم معًا من خلال قراءة الكلمات مع معرفة معنى كُل منهم.

كما طالبت القناة بزيارة القناة على اليوتيوب ومتابعة كل الدروس والبرامج الترفيهية أولا بأول، بتقنية الـ HD ، من هنا:

https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ويدأت إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات، من أمس السبت 5 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجاري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتعديل مواعيد إجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقًا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.