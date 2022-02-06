«الإحصاء»: 2.3 مليار دولار قيمة صادرات مصر للدول العربية خلال 3 أشهر

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة صادرات مصر للدول العربية بلغت 2 مليار و313 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021-2022، مقابل 2 مليار و537 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 8%.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء -وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه - إلى أن الصادرات المصرية للدول العربية شهريًا شهدت ارتفاعات متتالية لترتفع من 639 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021، ثم 818.3 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021، وصولًا إلى 856.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام نفسه.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن المملكة السعودية جاءت فى المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها والتى ارتفعت إلى حدود 834 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2021-2022 مقابل 559.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بزيادة بلغت قيمتها 274.9 مليون دولار بنسبة زيادة 49.1%، يليها الإمارات والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 246.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021-2022 مقابل 619.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانحفاض قدره 373.1 مليون دولار بنسبة 60.2%.

وأضاف أن صادرات مصر للسودان ارتفعت إلى حدود 182 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 126.9 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفعت الصادرات المصرية لباقى الدول 1.185 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 مقابل 1.008 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 177 مليون دولار بنسبة 17.5%.